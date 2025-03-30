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Что нужно знать о туберкулезе?

Новокузнецкие врачи провели со старшеклассниками лицея N 84  разъяснительную лекцию о профилакиике инфекционных болезней. Говорили о туберкулезе - опасном инфекционном заболевании, которое чаще всего поражает легкие. Оно передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре инфицированного человека. Врач - пульмонолог пульмонологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Ася Сергеевна Лугина напомнила учащимся о способах передачи, лечении и профилактических мерах. Как отметила врач-пульмонолог, больной туберкулезом, не получаюший лечения, не обращающийся за медицинской помощью, может заражать от 10 до 15 человек в год. "Туберкулез лечится с помощью антибиотиков, но лечение длительное, обычно это 6-9 месяцев, когда требуется строгого соблюдения назначенного врачом режима. Прерывание лечения может привести к развитию лекарственной устойчивости, которая в дальнейшем затруднит лечение. Раннее выявление и лечение крайне важны для предотвращения распространения инфекции и улучшения прогноза для больного. Раз в год каждый человек должен проходить обследование: дети - проба Манту, старше 15 лет - флюорография". По словам медицинского работника, к омновеым профилактичнским мерам туберкулеза относятся: вакцинация (БЦЖ), здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, наркотиков, а также своевременное лечение других заболеваний, ослабляющих иммунитет.Также врач призвала не пренебрегать диспансеризацией и профилактичнскими осмотрами.  Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

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kuzbassnews.ru
30/03/2025
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