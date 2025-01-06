Дед Мороз специального назначения Росгвардии стал донором в Кузбассе

В Кемерове в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали донорами для детей, нуждающихся в переливании крови и ее компонентов.

Дед Мороз специального назначения вместе с коллегами поздравил медицинских работников с Новым годом и помог создать праздничную атмосферу в учреждении. В ходе визита стражи правопорядка прошли необходимые обследования и сдали в общей сложно более 3 000 мл крови, которая будет использована для спасения детей.

Заместитель начальника штаба территориального управления подполковник Андрей Куприянов впервые выступил в роли Деда Мороза специального назначения, но в качестве донора он принимает участие в подобных акциях не впервые. Офицер регулярно участвует в благотворительных мероприятиях и является почетным донором.

«Новый год - удивительное время для всех, когда хочется строить планы и уверенно смотреть в будущее. Но в то же время мы понимаем, как важно, чтобы возможность праздников и перемен была доступна каждому, особенно тем, кто оказался в тяжелой ситуации, кто сейчас в больнице или кому жизненно необходима наша кровь», - отметил подполковник Куприянов. - Мы готовы не только к выполнению сложных задач, но и к тому, чтобы поделиться частичкой себя».

Фото: Росгвардия