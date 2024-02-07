Декларация о соответствии на рапс признана недействительной

В Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории Ижморского района Кемеровской области — Кузбасса, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна, допущенные при оформлении декларации о соответствии на рапс. В поле 4 «В лице» — указаны фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, согласно Единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, данное поле не заполняется. Не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер). В поле 7 «Декларация о соответствии принята на основании», оба протокола испытаний, на основании которых выдана декларация о соответствии, указаны с уникальным номером записи об аккредитации испытательной лаборатории. Но в одном протоколе испытаний данная запись отсутствует. Оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в поле 13 «QR-код».

Так же, индивидуальным предпринимателем, при декларирования соответствия рапса, выбрана схема декларирования соответствия — 4д. В соответствии с данной схемой декларирования, испытания образцов зерна проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Вместе с тем, в одном из представленных протоколов испытаний уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц отсутствует.

Таким образом, оформленная декларациияо соответствии не соответствует требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза.

По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а декларация о соответствии, согласно Решению Россельхознадзора признана недействительной.