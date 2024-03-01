Декларация о соответствии на рапс признана недействительной

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в январе текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса, была зарегистрирована декларация о соответствии на партию рапса на пищевые цели (предназначенного на экспорт), с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011). А именно, не проведены исследования по определению остаточного количества пестицида используемого при выращивании рапса (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов) действующее вещество: дикват (пестицид Дикошанс, ВР).

Так же, при декларировании была завышена масса партии рапса, по сравнению с массой собранного урожая в весе после доработки, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Кроме того, установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе: не заполнено поле 8 «Дополнительная информация». Согласно Единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, данный раздел подлежит обязательному заполнению и в нем необходимо указать: обозначение и наименование стандарта (стандартов), включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), или обозначение разделов (пунктов, подпунктов), обозначение и наименование такого стандарта (стандартов), если соблюдение требований технического регламента (технических регламентов) может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта (стандартов), а не стандарта (стандартов) в целом (в случае их применения), обозначения и наименования иных стандартов и документов (в случае их применения), сведения об условиях и сроках хранения (в случаях, предусмотренных техническими регламентами), сроке службы (годности) и (или) ресурсе продукции (в случаях, предусмотренных техническими регламентами), регистрационный номер и дата регистрации декларации, подлежащей замене, с внесением записи "принята взамен" (в случае замены декларации), а также информация о распространении декларации на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, с указанием сведений о дате изготовления таких образцов (проб) продукции (при наличии), сведения о договоре с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающем обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченных изготовителями лиц), и иная информация (при наличии).

По Решению Россельхознадзора от 30 января 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.