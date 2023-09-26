Декларация о соответствии на рожь признана недействительной

В сентябре текущего года в Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, при декларировании партии ржи в количестве 2400,0 тонн, нарушены требования при оформлении декларации о соответствии установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293.

А именно, при оформлении декларации о соответствии, указаны не верные данные (дата выдачи) о протоколе испытаний на основании которого она оформлена.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». По Решению Россельхознадзора декларация о соответствии 08 сентября 2023 года признана недействительной.