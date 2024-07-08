Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День Ивана Купалы отпраздновали в Тяжине

На «народной поляне» у Дома культуры «Юбилейный» состоялась фольклорная концертно-развлекательная программа «Купальные забавы». Ребята познакомились с историей праздника и его традициями. Вместе водили хоровод, участвовали в играх и эстафетах.
Свое творчество зрителям подарили фольклорный ансамбль «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) и образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова). Завершился праздник водной дискотекой.
В Доме культуры «Юбилейный» состоялось интерактивное действие «Девушки гадали…», в котором приняли участие актеры образцового самодеятельного коллектива молодежного театра-студии «поМОСТ» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева).
В старину считалось, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и в это время можно заглянуть в будущее. Опираясь на примеры из русской литературы и древних преданий, организаторы рассказали ребятам о поверьях, приметах и гаданиях на Ивана Купалу. Гости познакомились с основными видами гаданий – на корнях растений, листочке, цветочном венке, воде и свече.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/07/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus