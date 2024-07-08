День Ивана Купалы отпраздновали в Тяжине

На «народной поляне» у Дома культуры «Юбилейный» состоялась фольклорная концертно-развлекательная программа «Купальные забавы». Ребята познакомились с историей праздника и его традициями. Вместе водили хоровод, участвовали в играх и эстафетах.

Свое творчество зрителям подарили фольклорный ансамбль «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) и образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова). Завершился праздник водной дискотекой.

В Доме культуры «Юбилейный» состоялось интерактивное действие «Девушки гадали…», в котором приняли участие актеры образцового самодеятельного коллектива молодежного театра-студии «поМОСТ» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева).

В старину считалось, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня говорят с людьми, и в это время можно заглянуть в будущее. Опираясь на примеры из русской литературы и древних преданий, организаторы рассказали ребятам о поверьях, приметах и гаданиях на Ивана Купалу. Гости познакомились с основными видами гаданий – на корнях растений, листочке, цветочном венке, воде и свече.