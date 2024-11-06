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День народного единства отметили в Тяжинском округе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялось вручение паспортов гражданина РФ. Основной документ получили 9 юных тяжинцев. Участники вокальной студии «Акцент» Тяжинского агропромышленного техникума исполнили для ребят песни о родине и молодежи.
В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли классные часы по теме «Единство в нас!». Староста группы второго курса специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» Николай Денеко провел среди одногруппников викторину. В группах 275 и 280 по профессии «Повар, кондитер» ребятам показали фильм о кулинарии разных народностей. Студенты группы Т-22 специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» посмотрели и обсудили видеоролик «Традиции народов России».
На уроках истории и обществознания прошли информационные минуты «Историческая память народа: из прошлого в будущее». Советник директора ТАПТ по воспитанию Анна Владимировна Рябова в совместном формате с Российским обществом «Знание» организовала для ребят просмотр фильма «ДНК России. Неформальные символы – единство в многообразии» с последующим обсуждением. По итогам блиц-опроса самым внимательным и активным оказался студент Вадим Ганенок.
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в конкурсе рисунков «Многонациональное разноцветье». Лучшие работы были представлены в фойе учебного заведения. Также студенты ТАПТ участвовали в конкурсе детско-юношеского творчества «Мы – едины в разнообразии». В рамках занимательной перемены под девизом «Вместе мы едины!», для студентов прошла фольклорная программа «Казачьи игры и забавы».
В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся благотворительный концерт в поддержку СВО «Мы вместе и в этом наша сила». Творческие коллективы ДК выступили с музыкальными и хореографическими номерами. Собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции и покупку материалов для изготовления маскировочных сетей.
Также в ДК «Юбилейный» состоялась познавательная программа «Гармония в многообразии». Ребята приняли участие в квиз-викторине «Моя Россия», познакомились с различными национальными играми.
В Акимо-Анненском сельском Доме культуре прошел окружной фестиваль самодеятельных хоров и ансамблей «России золотые голоса». Здесь собрались 13 коллективов из разных уголков муниципалитета. В программе прозвучали песни о родном крае, о дружбе и единении народов. Всем коллективам, участникам фестиваля, организаторы вручили Дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.
В День народного единства специалисты Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова провели на улицах окружного центра информационную акцию «Одна страна на всех». Воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пригласили в Тяжинскую детскую библиотеку на тематическую познавательную программу. В Тяжинском историко-краеведческом музее для воспитателей и воспитанников СРЦдН прошла беседа-презентация «Когда мы едины, мы непобедимы».

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

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kuzbassnews.ru
06/11/2024
Культура
Образование
Тяжин
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