День открытых дверей для школьников прошел в кемеровском ОМОН «Оберег» Росгвардии

В Кемерове на базе отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся день открытых дверей для учеников 6-7 классов школы №32. Мероприятие было организовано бойцами спецподразделения в рамках 10-летия образования войск национальной гвардии и 215-й годовщины созданий войск правопорядка.

Для юных гостей была подготовлена насыщенная программа, позволившая им ближе познакомиться с деятельностью сотрудников ОМОН и особенностями их профессиональной подготовки. На учебных площадках школьники смогли познакомиться с оснащением бойцов. Ребятам продемонстрировали элементы экипировки, рассказали об их назначении и условиях применения в служебной деятельности.

Особый интерес вызвала демонстрация вооружения. Спецназовцы подробно рассказали о представленных образцах, правилах их эксплуатации и мерах безопасности при обращении с оружием.

Кроме этого, в спортивном зале для школьников были проведены показательные занятия по основам физической подготовки и единоборств. Инструкторы продемонстрировали базовые приемы и подчеркнули важность физической выносливости, дисциплины и регулярных тренировок для успешного выполнения служебных задач.

«Наша задача - не только показать оснащение и возможности подразделения, но и донести до ребят, что служба требует высокой ответственности, дисциплины и постоянной работы над собой. Важно, чтобы уже сейчас они понимали ценность таких качеств», - отметил офицер спецподразделения с позывным «Вал».

Также ребята познакомились с элементами тактической подготовки, узнали о действиях сотрудников в различных служебно-боевых ситуациях и смогли задать интересующие вопросы о службе в рядах Росгвардии.

