День призывника прошел в Тяжине

В ближайшие дни из Тяжинского округа в воинские части Российской Армии отправятся 27 новобранцев. По сложившейся традиции ребята побывали на экскурсии в музее боевой славы воинов-интернационалистов и возложили цветы к мемориальной стеле, солдат погибших при исполнении воинского долга в локальных вооруженных конфликтах. В Преображенском храме поселка Тяжинский настоятель Василий Страдомский благословил призывников на верное служение Отечеству.

Торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации «Завтра в строй» состоялись в Доме культуры «Юбилейный». В зале собрались родственники, друзья, старшие наставники, школьники и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. С напутственным словом к ребятам обратились председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, военный комиссар Тисульского и Тяжинского округов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, ветеран Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков, активистка местного отделения «Союза женщин Кузбасса» Рита Николаевна Ласточка.

С материнским наказом к ребятам обратилась мама призывника 2024 года Олеся Александровна Гинтерова. По старинному обычаю каждому новобранцу земляки вручили мешочек с горсткой родной земли. Также завтрашним воинам передали напутствие главы Тяжинского муниципального округа и наказ-памятку от «Союза женщин Кузбасса». Почетное право зачитать клятву призывника, было предоставлено Никите Гинтерову. На сцене выступили воспитанники Тяжинского детского сада № 3, участники военно-патриотического отряда «Юные патриоты».

По сложившейся традиции в этот день 42 учащихся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова, Тяжинской СШ № 2, Тяжинской СШ № 3, Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич, Нововосточной СШ, Староурюпской СШ и Тяжинской ДЮСШ были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Почётное право зачитать клятву юнармейцев предоставили учащемуся Тяжинской СШ № 3 Семену Жернакову.

В ходе показательного выступления ребята из команды Тяжинского муниципального округа «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков) продемонстрировали элементы строевой подготовки, разборку и сборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, разряжение и снаряжение магазина.

Для всех собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении Владимира Николаевича Зырянова, Натальи Анатольевны Чухровой, Ольги Алексеевны Кузнецовой и Елизаветы Гацевич. Также в концертной программе выступили участники ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и группы «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов).