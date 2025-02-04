Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отметили в Тяжинском округе

В образовательных организациях муниципалитета прошли классные часы, посвященные Дню воинской славы России. В Тяжинском агропромышленном техникуме советник директора по воспитанию Анна Владимировна Рябова организовала для студентов-первокурсников виртуальную экскурсию «Дорогами Победы». Ребята «посетили» панорамы Музея «Сталинградская битва» и увидели величественный Мамаев курган.
Также в Тяжинском агропромышленном техникуме преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева провела для студентов первого курса историческую минутку.
В учреждениях культуры клубного типа и библиотеках прошли беседы, часы мужества, вечера памяти, состоялось открытие книжных и информационно-познавательных выставок.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/02/2025
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus