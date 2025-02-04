День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отметили в Тяжинском округе

В образовательных организациях муниципалитета прошли классные часы, посвященные Дню воинской славы России. В Тяжинском агропромышленном техникуме советник директора по воспитанию Анна Владимировна Рябова организовала для студентов-первокурсников виртуальную экскурсию «Дорогами Победы». Ребята «посетили» панорамы Музея «Сталинградская битва» и увидели величественный Мамаев курган.

Также в Тяжинском агропромышленном техникуме преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева провела для студентов первого курса историческую минутку.

В учреждениях культуры клубного типа и библиотеках прошли беседы, часы мужества, вечера памяти, состоялось открытие книжных и информационно-познавательных выставок.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности