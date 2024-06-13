День России отметили в Тяжинском округе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла познавательно-развлекательная программа «Тебе, любимая Россия». Волонтеры-молодогвардейцы, студенты 1 и 2 курсов Тяжинского агропромышленного техникума, дети участников специальной военной операции, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН и участники «Движения первых» познакомились с историей праздника. В ходе игры «Все о России», ребята ответили на вопросы о достопримечательностях Отечества, о героическом прошлом страны, о достижениях в науке и экономике. Елизавета Гацевич исполнила песню о России.

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие во флешмобе «За Россию». Накануне праздника в рамках проекта «В точке притяжения» для студентов организовали «занимательную перемену», посвященную истории и культуре России. Ребята разгадывали загадки и ребусы с фамилиями выдающихся соотечественников, таких, как Александр Васильевич Суворов, Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин и Дмитрий Иванович Менделеев. Особый интерес у студентов вызвали русские народные сказки, рассказывающие о добре, зле, мудрости и смекалке.

На центральной площади поселка Тяжинский состоялся концерт «Во славу России». Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил присутствующих с праздником. Во флешмобе «Великая страна» приняли участие танцевальные коллективы окружного центра. Праздничная программа была насыщена яркими музыкальными номерами солистов, творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный», центра национальных культур. Также в концерте приняли участие театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина) и танцевальный коллектив «Эдельвейс» (руководитель Надежда Айдаровна Богданова). На «Народной поляне» у ДК «Юбилейный» состоялась детская игровая программа «Завтра России зависит от нас». Ребята успешно ответили на вопросы викторины «История России в лицах». Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом и прыжками, эстафеты с мячами и кеглями. За усердие ребятишки получили в подарок ленту триколор и сладкие призы.

Специалисты Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели информационный час «Любовь моя – Россия!». Ведущая рассказала ребятам об истории образования Российского государства. Дети ответили на вопросы викторины «Знаете ли вы Россию?» и дружно исполнили Государственный гимн Российской Федерации. Затем ребята устроили велопробег по улицам деревни Акимо-Анненка. Специалисты Октябрьского и Кубитетского сельских Домов культуры организовали велопробеги «Под флагом России». Ребята с российским триколором проехали по заданному маршруту и поздравили односельчан с Днем России.

Специалисты Тисульского сельского Дома культуры провели для ребят в пришкольном лагере квест-игру «Ты тоже родился в России». Они отправились в увлекательное путешествие по станциям «Гимн России», «Русские пословицы», «Русские загадки», «Наша Родина на карте», «Русская матрешка». На каждой станции ребята отвечали на вопросы или выполняли задания.

В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры состоялся познавательный час «Россия – Родина моя!». В Даниловском СДК прошел информационный час «Наша Родина – Россия». В Преображенском сельском Доме культуры состоялся патриотический час «Россия – это мы!».

В Нововосточном СДК для детей прошел мастер-класс «Флаг России реет гордо». В Итатском городском Доме культуры в ходе мастер-класса ребята научились создавать объемную аппликацию. В Новоподзорновском СДК открылась выставка детских рисунков «Наша Родина». Специалисты Тяжиновершинского сельского Дома культуры и библиотеки оформили выставку «Моя Родина – Россия». В Итатском ГДК действует информационная выставка «12 Июня – День России!».

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели патриотическую акцию «С Россией в сердце». Организаторы поздравили жителей деревни Георгиевка с праздником и вручили памятные сердечки, ленточки триколор. В фотозоне все желающие могли сделать снимок на память.

Жители Тяжинского округа присоединились к Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России. Специалисты Тяжиновершинского сельского Дома культуры и библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Поздравь всю страну». В Листвянском СДК прошла акция «Российский триколор». В селе Ступишино работники СДК и библиотеки провели для детей и молодежи спортивную программу «Россия молодая».

В поселке Тяжинский специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова провели акцию «Россия – это я, Россия – это ты!». Также организовали для земляков викторину «Моя Россия!». За правильные ответы участникам вручали символы праздника: ленточки триколор, флажки и тематические буклеты. Для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних библиотекари провели мастер-класс по изготовлению броши «Я люблю Россию!».

В пришкольном лагере «Радуга» Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф. прошли конкурсно-познавательная программа «Преданья старины глубокой» и конкурс детских рисунков на асфальте «Моя Россия». Познавательная программа «Россия в сердце навсегда» состоялась в пришкольном лагере Тяжинской СШ № 2. Ребята вместе с педагогом-организатором Тяжинского центра дополнительного образования Ольгой Владимировной Толстовой вспомнили государственные символы, исполнили гимн России и нарисовали флаг.