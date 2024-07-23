День села отметили в Чулыме

В сельском Доме культуры открылась фотовыставка «Люди села – наша гордость», отобразившая будни и праздники жителей села Чулым Тяжинского округа. Концертную программу открыла песня «Родная сторона» в исполнении хора «Околица». Затем самые маленькие жители села и участники танцевального коллектива «Незабудка» выступили с танцем «Россия». Дети прочитали стихи «Солдат», «Мы русские» и «Тихая деревня».

Сценка «Одна невеста на селе» была встречена бурными овациями. Зрителей развеселил номер «Подкидыш» в исполнении младших участников театральной группы «Смешарики». Участницы танцевальных групп «Элегия» и «Незабудка» порадовали земляков своим творчеством. После окончания праздничной концертной программы прошла дискотека под любимые песни.