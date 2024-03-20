День воссоединения Крыма с Россией отметили в Тяжинском округе

В рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» в Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов прошло занятие по теме: «Крым и Севастополь: 10 лет в родной гавани».

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась тематическая программа «Мой Крым – моя Россия», посвященная десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В зале присутствовали учащиеся школ округа и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. Зрителям были продемонстрированы видеоролики «Воссоединение Крыма с Россией, как это было», «Крым наш» и другие. В программе концерта прозвучали песни о Родине, России и родном крае в исполнении солистов и коллективов художественной самодеятельности ДК «Юбилейный», Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, Тяжинского центра дополнительного образования и театра танца «Весна».

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся концерт, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. В программе приняли участие преподаватели и учащиеся отделений фортепиано, народных инструментов, хорового пения. Сольное исполнение чередовалось с выступлениями инструментальных ансамблей. В концертной программе прозвучали как классические произведения, так и романсы, обработки народных песен.

Специалисты Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотек провели информационные часы, выставки, беседы, познавательные программы, акции.

В детской художественной школе № 13 поселка Тяжинский прошел исторический час «Крым в истории России». Учащимся был продемонстрирован фильм о городах, исторических местах, памятниках архитектуры, достопримечательных местах полуострова. Вдохновившись просмотром фильма, дети нарисовали замки, крепости Крыма.

В Тяжинской средней школе № 3 состоялась интеллектуальная игра «Крым – это Россия». Специалист местного отделения «Движения Первых» Антонина Анатольевна Меновщикова и ученики шестых классов выступили с лекцией, посвященной 10-летию Крымской весны. Ребята, поделившись на команды, отвечали на вопросы. Победила команда «Крым НАШ», получившая грамоту от «Движения Первых».

В Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова прошла онлайн-экскурсия «История одного полуострова», в которой приняли участие ученики 4 «а» класса. Ребята при помощи телефонов отсканировали QR-коды и посмотрели видеоролики, рассказывающие о достопримечательностях Крыма. Затем школьники приняли участие в мастер-классе «Севастопольская роспись».

Для страшеклассников Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова прошел библиоинформ час «Книжный Крым». Специалист Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова познакомила ребят с книжной выставкой «Поэты и писатели о Крыме». Свои знания по этой теме ребята проверили, приняв активное участие в викторине «Знаешь ли ты Крым?».