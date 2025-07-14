Дети работников «Южного Кузбасса» посетили обогатительную фабрику

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провели экскурсию для детей работников центральной обогатительной фабрики «Сибирь». Двадцать пять ребят в возрасте 6-14 лет наглядно увидели работу своих родителей.

Первым делом экскурсанты отправились в административно-бытовой комбинат фабрики, где юных гостей встречал талисман Группы «Мечела» – Мечелёнок. По традиции – фото на память в мягких и теплых объятиях дружелюбного зверя.

После прохождения инструктажа по технике безопасности ребятам выдали сигнальные жилеты и каски.

Производственная часть экскурсии началась с сердца фабрики – центрального пульта управления. Далее ребята отправились в основной фабричный цех, где познакомились с работой оборудования для обогащения угля. В цехе термической сушки мальчишки и девчонки увидели сушильный барабан, внутри которого концентрат подсушивают и доводят до определенного процента влажности. Самые сильные эмоции у ребят оставил процесс разгрузки угля из железнодорожных вагонов в здании приемки рядового угля – здесь вагоны заезжают в ротор вагоноопрокидывателя, поворачиваются и высыпают уголь в бункер, откуда он по ленточному конвейеру поднимается на фабрику.

На последнем этапе специалисты «Южного Кузбасса» предложили юным гостям закрепить полученные знания с помощью викторины. Дети активно отвечали на вопросы о том, что запомнилось в ходе экскурсии. А тематическая эстафета, в ходе которой ребята выполняли важные «производственные» задачи, зарядила всех позитивом.

Приятными сюрпризами для юных гостей стало чаепитие и вручение памятных подарков.

«На фабрике трудятся целыми династиями. Наша семья не исключение. А с такими крепкими угольными корнями молодое поколение просто обязано хорошо знать и понимать ЦОФ «Сибирь»! – поделился заместитель директора по производству – начальник цеха ЦОФ «Сибирь» Дмитрий Смирнов, отец участников экскурсии, 14-летнего Ивана и 8-летней Ксении.

«Детские экскурсии на производство всегда пользуются огромной популярностью среди работников «Южного Кузбасса». Для ребят это возможность увидеть, как и где трудятся их мамы и папы, набраться новых впечатлений, а для родителей – показать им интересное, взрослое дело, которое в будущем те вполне могут выбрать в качестве своей профессии», – говорит генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»