Дети сотрудников «Южного Кузбасса» познакомились с работой пап и мам

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провели экскурсию для детей сотрудников автотранспортной службы компании.

В экскурсии приняли участие 30 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Знакомство с «Южным Кузбассом» началось с головного офиса компании, откуда стартовал автобус с юными экскурсантами. В автотранспортной службе всех встречал талисман Группы «Мечел» – Мечелёнок. Специально для ребят работники подразделения организовали парад техники: 130-тонный самосвал, погрузчик, вахтовый автомобиль и КамАЗ – автомобилисты впечатлили мальчишек и девчонок мощным автопарком. В процессе экскурсии ребята узнали о назначении каждого автомобиля и его месте в производственной цепочке добычи угля. Экскурсанты поднялись в салон вахтового автомобиля, сфотографировались на фоне карьерной техники, посидели в кабине БелАЗа.

Экскурсия продолжилась в здании ремонт-механических мастерских. Ребята увидели, как ремонтируют двигатели, изготавливают запасные части для ремонта техники. В административно-бытовом комбинате узнали, где водителям выдают путевые листы и где работники проходят предрейсовый медицинский осмотр, познакомились с работой разных отделов и побывали в кабинете директора автотранспортной службы.

Новые знания мальчишки и девчонки проверили в викторине, а затем размялись в весёлой тематической эстафете. Разделившись на две команды, ребята выполнили важные «производственные» задачи: провели ремонтные работы и вышли на линию по всем водительским правилам.

Приятными сюрпризами для юных гостей стало чаепитие, после которого им вручили подарки.

«Дочка давно просилась на работу к папе посмотреть на производство, на технику, тем более, что на такой экскурсии два года назад побывал старший брат Матвей. Кроме того её дедушка, Анатолий Вячеславович Полев, работает в гараже «Центральный» на таком же большом автобусе НефАЗ, который доставил ребят в автотранспортную службу из города. А тут экскурсия – и желание совпало с возможностью. Дочке понравилась техника, побывали мы и в нашем кабинете, где посредством системы видеонаблюдения я могу видеть работу дедушки. Ну интересно же! Он дисциплинированный водитель с большим стажем, трудился на вахтовых автомобилях, на автокране, на автовышке и правила соблюдает чётко», – поделился ведущий инженер по безопасности движения ПАО «Южный Кузбасс» Иван Полев, отец восьмилетней Карины.

«Компания всегда с радостью проводит экскурсии для детей. Ребята видят своих мам и пап на рабочих местах, получают массу новых впечатлений. А тем, кто постарше, такие ознакомительные мероприятия способны помочь в выборе профессии», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»