Дети «Южного Кузбасса» познакомились с работой пап и мам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») организовала профориентационную экскурсию для детей своих работников.

«Южный Кузбасс» провел традиционный детский день для двадцати мальчиков и девочек в возрасте 7-14 лет. В этот раз ребята посетили Томусинское автотранспортное управление и разрез «Красногорский».

К визиту юных гостей перед административно-бытовым комбинатом Томусинского автотранспортного управления разместили парад автотехники. Облачившись в каски и сигнальные жилеты, ребята поднялись в салон вахтового автомобиля, сфотографировались на фоне карьерной техники, посидели в кабине БелАЗа. В процессе экскурсии мальчишки и девчонки узнали о назначении каждого автомобиля и его месте в производственной цепочке добычи угля.

Знакомство с разрезом «Красногорский» началось с прохождения электронного турникета. В актовом зале ребята рассказали о работе родителей, посмотрели фильм «О тружениках Мечела», узнали много интересного о большой семье предприятий «Мечела», а также получили возможность заглянуть в окошечко маркшейдерского теодолита и ознакомились с коллекцией минералов.

В холле предприятия экскурсантов ждали сказочные персонажи Уголек и Огонек. Они приготовили заводную эстафету с заданиями на производственные темы. Ребята в игровой форме побывали шахтёрами, водителями, спасателями, автомеханиками, электриками. Мероприятие закончилось чаепитием и вручением памятных подарков.

«В этом году это заключительная экскурсия «На работу к папе, маме!». Уже активно готовимся к следующему сезону – в обширную программу для детей и подростков вновь войдут профориентационные экскурсии, летний досуг, познавательные уроки, конкурсы с призами и подарками и многое другое», – рассказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»