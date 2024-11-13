Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Дети «Южного Кузбасса» познакомились с работой пап и мам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») организовала профориентационную экскурсию для детей своих работников.

«Южный Кузбасс» провел традиционный детский день для двадцати мальчиков и девочек в возрасте 7-14 лет. В этот раз ребята посетили Томусинское автотранспортное управление и разрез «Красногорский».

К визиту юных гостей перед административно-бытовым комбинатом Томусинского автотранспортного управления разместили парад автотехники. Облачившись в каски и сигнальные жилеты, ребята поднялись в салон вахтового автомобиля, сфотографировались на фоне карьерной техники, посидели в кабине БелАЗа. В процессе экскурсии мальчишки и девчонки узнали о назначении каждого автомобиля и его месте в производственной цепочке добычи угля.

Знакомство с разрезом «Красногорский» началось с прохождения электронного турникета. В актовом зале ребята рассказали о работе родителей, посмотрели фильм «О тружениках Мечела», узнали много интересного о большой семье предприятий «Мечела», а также получили возможность заглянуть в окошечко маркшейдерского теодолита и ознакомились с коллекцией минералов.

В холле предприятия экскурсантов ждали сказочные персонажи Уголек и Огонек. Они приготовили заводную эстафету с заданиями на производственные темы. Ребята в игровой форме побывали шахтёрами, водителями, спасателями, автомеханиками, электриками. Мероприятие закончилось чаепитием и вручением памятных подарков.

«В этом году это заключительная экскурсия «На работу к папе, маме!». Уже активно готовимся к следующему сезону – в обширную программу для детей и подростков вновь войдут профориентационные экскурсии, летний досуг, познавательные уроки, конкурсы с призами и подарками и многое другое», – рассказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
13/11/2024
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus