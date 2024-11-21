Девушка из Кузбасса заявила о краже банковской карты через три месяца после использования этой карты преступниками

Однако запоздалое заявление о краже банковской карты не спасло 19-летнюю девушку от долга в размере около 140 тысяч рублей, который она должна выплатить в результате неосновательного обогащения…

23 февраля 2024 года 30-летний житель Омска стал жертвой злоумышленников, которые под предлогом внесения средств на «безопасный счёт» похитили у мужчины 135 тысяч рублей. После того, как мужчина понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. В рамках расследования уголовного дела правоохранителями было установлено, в качестве «безопасного счёта» был использован банковский счёт, открытый на имя 18-летней жительницы Мариинска Кемеровской области.

Никаких денежных или иных обязательств у пострадавшего от преступных действий перед девушкой не было, поэтому с её стороны возникло неосновательное обогащение на сумму 135 тысяч рублей. В результате мужчина и обратился в суд с требованием взыскания похищенной суммы с пользователя «безопасного счёта».

Однако после того, как мужчина обратился в суд, девушка поспешила в полицию с заявлением по факту кражи, утверждая, что её банковская карта три месяца назад была похищена неизвестными. Одновременно с этим в суд она представила справку, подтверждающую нахождение на учёбе в городе Кемерово в момент хищения денежных средств, утверждая, что обналичить поступившие на её счёт деньги она не могла обналичить в Омске. В связи с этим исковые требования она не признала и просила отказать в их удовлетворении.

Но суд, рассмотрев исковые требования жителя Омска, не принял во внимание доводы девушки.

Из положений договора о банковском обслуживании физических лиц в целом следует, что держатель дебетовой карты несёт ответственность за сохранность карты, исключающую возможность её бесконтрольного использования иными лицами. Также держатель карты несёт ответственность за своевременное сообщение банку об утрате этой карты, что жительницей Мариинска сделано не было.

Обратил суд внимание и на то, что с момента открытия девушкой банковского счёта и до перевода денежных средств на этот счёт прошло всего три дня. А для доступа к карте необходим pin-код, который в случае его утраты невозможен к восстановлению без личного участия владельца банковской карты.

В итоге суд решил взыскать с девушки в пользу жителя Омска сумму неосновательного обогащения в размере 135 тысяч рублей, а также около четырёх тысяч рублей в виде судебных расходов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд