Для кузбасского хозяйства проведены профилактические визиты в области карантина растений и семеноводства

24 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактические визиты с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении хозяйства ООО «Сусловское ХПП»,  осуществляющего деятельность в Мариинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области карантина растений, регламентированные Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».

Кроме того, в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений хозяйствующие субъекты получили консультацию по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснения требований Федерального закона от 30.12.2021 года № 454-ФЗ «О семеноводстве».

26/11/2025
