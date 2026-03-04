Для кузбасского предпринимателя с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведена консультация от Россельхознадзора

2 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для индивидуального предпринимателя Надеева Н.В., выращивающего зерновые и зернобобовые культуры на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, дана консультация по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения изменений в Федеральном законе «О пчеловодстве в Российской Федерации» в части предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел, а именно: порядок информирования пчеловодов, информацию, содержащуюся в уведомлении.