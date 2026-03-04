Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Для кузбасского предпринимателя с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведена консультация от Россельхознадзора

2 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для индивидуального предпринимателя Надеева Н.В., выращивающего зерновые и зернобобовые культуры на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, дана консультация по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения изменений в Федеральном законе «О пчеловодстве в Российской Федерации» в части предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел, а именно: порядок информирования пчеловодов, информацию, содержащуюся в уведомлении.

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus