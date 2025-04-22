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Для кузбасского предпринимателя состоялся профилактический визит в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

18 апреля 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактический визит по месту осуществления деятельности ИП Фроловой О.А., выращивающей на территории Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур .

Предпринимателю были разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, ИП Фролова О.А. получила подробные разъяснения о важности предоставления во ФГИС «Сатурн» полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.

Одновременно специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.

Общество
kuzbassnews.ru
22/04/2025
Общество

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