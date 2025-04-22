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Для кузбасского сельхозтоваропроизводителя Россельхознадзор провел консультирование по отраслевым вопросам

18 апреля 2025 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведена консультация для представителей ООО «Лебеди», выращивающего на территории Кемеровской области-Кузбасса зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур.

Аграриям разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

В формате обсуждения были рассмотрены рабочие вопросы, связанные со своевременным отражением во ФГИС «Сатурн» информации о поступлении и списании препаратов, порядок работы в системе, включая регистрацию площадок, внесение данных о планах применения и фактическом использовании химикатов.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители получили подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».

Одновременно специалисты Россельхознадзора проинформировали о возможности проведения профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.

Общество
kuzbassnews.ru
22/04/2025
Общество

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