Для тех, кто уверен, что зимние забавы детей во дворе – безопасны

Записи с камер видеонаблюдения нам прислали жители одного из домов по улице 11 Гвардейской Армии, что в Новоильинском районе. Автомобили заезжают во дворе, дети скатываются – буквально под колеса. Водители едва успевают затормозить. К тому же, обзор перекрывают припаркованные автомобили, не оставляя водителям шанса вовремя увидеть ребенка. На одном из видео водитель, замечая катающихся детей, сначала останавливается, а потом и вовсе решает переехать с этого места. Видно, что мимо ходят взрослые, но ни один из них не решается прервать такие детски катания.

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали незамедлительно: видео передали в коммунальные службы, спуск засыпали, начиная с самого верха.

Госавтоинспекция Новокузнецка еще раз обращается ко взрослым: не проходите мимо таких опасных развлечений детей, в том числе – на дворовых территориях. Информацию об опасных спусках вблизи автомобильных дорог можно пережать в свою управляющую компанию или в Дежурную часть ГИБДД Новокузнецка по тел. 45-62-31.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области