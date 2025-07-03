До 1 августа 2025 года работодатели могут обратиться за компенсацией расходов на охрану труда в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу

587 работодателей Кузбасса уже получили разрешение от регионального Отделения СФР направить в 2025 году более 2 млрд рублей на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Финансирование мероприятий по охране труда работодатель проводит за счет собственных средств, затем региональное Отделение СФР возмещает расходы в пределах установленных сумм. Страхователям могут возместить до 30% средств от страховых взносов по обязательному социальному страхованию за предшествующий календарный год. Обычно сумма возмещения составляет до 20%, повышенный процент возмещения возможен в случае, если работодатель потратил часть денег на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Компенсировать можно расходы, которые работодатель направил на обучение по охране труда, оценку профессиональных рисков и специальную оценку условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обязательные медицинские осмотры работников, обеспечение занятых на вредных производствах работников продуктами питания, приобретение различного оборудования для обеспечения безопасных условий труда и другие цели.

В 2025 году порядок обращения за компенсацией упростился: достаточно до 1 августа обратиться в региональное Отделение СФР с заявлением и планом предупредительных мер, а после получения разрешения отчитаться до 15 ноября о потраченных средствах. Также теперь у страхователя есть право на самостоятельное изменение плана финансового обеспечения в пределах разрешенной суммы, повторно направлять заявление и план финансового обеспечения в этом случае не нужно.

Новыми стали и сроки обращения за компенсацией после проведения запланированных мероприятий. Теперь документы, которые подтверждают произведённые расходы, нужно представить на месяц раньше: не до 15 декабря, а до 15 ноября.

Важное условие для оказания поддержки – отсутствие у работодателя задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Консультацию специалистов Отделения СФР Кузбассу по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер можно получить по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (3842) 77-67-36, добавочный 5, режим работы – пн-чт с 08.30 до 17.30, пт с 08.30 до 16.30.

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