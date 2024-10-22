До 1 декабря жители Кемеровской области-Кузбасса могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями

С начала года 3142 жителя Кузбасса подали заявление в региональное Отделение Социального фонда России о выборе страховщика для управления пенсионными накоплениями. 397 человек решили перевести свои пенсионные накопления из СФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Заявление на переход из НПФ в СФР подали 1048 жителей региона, из одного НПФ в другой – 1553.

«Жители Кузбасса, желающие сменить страховщика своих пенсионных накоплений со следующего года, могут подать соответствующее заявление в Отделение Социального фонда до 1 декабря 2024 года. Сменить организацию-страховщика можно лично, подав заявление в клиентской службе регионального Отделения СФР или онлайн на портале госуслуг. Тогда заявление нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью», —отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Обратите внимание: если переходить от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет, можно потерять инвестиционный доход. При подаче заявления гражданина уведомляют о возможной потере в случае досрочного перехода.

Для перевода пенсионных накоплений из Социального фонда России в НПФ или из одного НПФ в другой нужно сначала заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а затем указать данные нового договора в заявлении о смене страховщика. Отметим, что граждане, уже выбравшие нового страховщика, могут изменить свое решение до 31 декабря. Для этого необходимо подать в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены.

Информацию о наличии пенсионных накоплений, их сумме и страховщике можно получить на портале госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в региональный контакт-центр по телефону — 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный), время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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