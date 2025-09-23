Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Кемерова, задержанной транспортными полицейскими во время сбыта наркотиков

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовных дел в отношении 44-летней жительницы Кемерово, обвиняемой в сбыте героина. Транспортные полицейские установили, что злоумышленница приобретала запрещённые вещества с целью перепродажи на территории областного центра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота были изъяты пять уже реализованных свертков с героином. Во время очередной сделки с покупателем оперативники задержали подозреваемую и изъяли еще три приготовленных к сбыту свертка с наркотиком.

В отношении задержанной следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/09/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus