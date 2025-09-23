До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Кемерова, задержанной транспортными полицейскими во время сбыта наркотиков

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовных дел в отношении 44-летней жительницы Кемерово, обвиняемой в сбыте героина. Транспортные полицейские установили, что злоумышленница приобретала запрещённые вещества с целью перепродажи на территории областного центра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота были изъяты пять уже реализованных свертков с героином. Во время очередной сделки с покупателем оперативники задержали подозреваемую и изъяли еще три приготовленных к сбыту свертка с наркотиком.

В отношении задержанной следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России