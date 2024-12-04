До завершения срока подачи уведомлений о работе с побочными продуктами животноводства на 2025 год остаётся один месяц

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что до 31 декабря 2024 года – окончательной даты, когда можно подать уведомление о признании навоза и помета побочными продуктами животноводства на 2025 год, остаётся один месяц. Данное требование действует на территории Российской Федерации с 1 марта 2023 года в рамках Федерального закона от 14.07.2022 №248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующего отношения, связанные с обращением навоза и помета.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что с учетом анализа уведомлений, поступавших в прошлом году, в числе основных отклонений при их заполнении были зафиксированы следующие, наиболее значимые и требующие учета при заполнении хозяйствующими субъектами в текущем году:

— наличие незаполненных граф;

— отсутствие конкретного адреса, где размещается площадка, или ориентира, позволяющего идентифицировать место на территории населенного пункта;

— неразборчивое, нечитаемое заполнение граф.

В этой связи специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание, что в отношении уведомлений, не соответствующих по форме и содержанию, будет приниматься решение о возврате на доработку , так как она не подлежат учету в дальнейшей работе.

На официальном сайте в разделе «Побочные продукты животноводства» размещены нормативные правовые акты и необходимая информация для сельхозпроизводителей, в том числе форма уведомления.