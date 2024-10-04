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Дорожный ремонт продолжается в Тяжинском округе

По региональной программе выполняется текущий ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении (3,1 км). Уже отремонтированы участки дорог в поселке Тяжинский (улицы Коммунальная, Мичурина, Октябрьская), в селах Старый Тяжин (улица Московская) и Преображенка (переулок Центральный).
Выполнены работы по обустройству остановки общественного транспорта в поселке Итатский по улице Советская, 333, вблизи детского сада «Дюймовочка». Сейчас подрядная организация приступила к ремонту участка дороги по улице Школьная.
В поселке Тяжинский дирекцией автомобильных дорог Кузбасса ремонтируется наиболее изношенный участок дороги по улице Гагарина.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/10/2024
Общество
Тяжин
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