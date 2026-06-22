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Два кемеровских офиса клиентских служб Отделения Соцфонда по Кузбассу меняют адрес

Две клиентские службы – в Заводском и Ленинском районах города – с 20 июля 2026 года начнут прием посетителей по новому адресу: пр. Ленина, 80а. Прием по старым адресам проводиться не будет. 

17 июля закрывается офис клиентской службы Заводского района Кемерова по адресу: ул. Карболитовская, 7.

24 июля закрывается офис клиентской службы Ленинского района Кемерова по адресу: б-р Строителей, 34.

Граждане могут обращаться за консультацией в клиентские службы по адресам в г. Кемерово: ул. Дзержинского, 4а, ул. 40 лет Октября, 17г, а с 20 июля – пр. Ленина, 80а.

Также получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01, обратившись в МФЦ или в любую клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу на территории региона. Подать заявление на многие пособия и выплаты можно в личном кабинете на портале госуслуг.

«Доступность государственной поддержки граждан сохраняется в полном объеме. Сегодня значительная часть услуг Социального фонда оказывается дистанционно – через личный кабинет на портале госуслуг. Многие выплаты назначаются проактивно, без заявлений и личного обращения в клиентскую службу – сведения предоставляются в региональное Отделение СФР в рамках межведомственного взаимодействия», - подчеркнула управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Актуальные адреса клиентских служб размещены на региональной странице сайта СФР (https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/).

 

Фото: ОСФР

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