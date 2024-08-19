Два проекта инициативного бюджетирования завершены в Тяжинском округе

В поселке Валерьяновка состоялось торжественное открытие благоустроенной территории памятника. Здесь обновили вазоны, ограждение, плитку. Теперь жители поселка могут проводить мероприятия на обновленной территории памятника.

В селе Новоподзорново проведены работы по благоустройству памятного места, где обновлены вазоны, уложена новая плитка, установлены новое ограждение и скамьи.

В процессе реализации находится проект по благоустройству места захоронения в деревне Георгиевка. Здесь установят новое ограждение и отремонтируют дорогу к кладбищу.

Региональный проект «Твой Кузбасс – твоя инициатива» осуществляется при активной поддержке врио губернатора Ильи Владимировича Середюка.