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Два проекта инициативного бюджетирования завершены в Тяжинском округе

В поселке Валерьяновка состоялось торжественное открытие благоустроенной территории памятника. Здесь обновили вазоны, ограждение, плитку. Теперь жители поселка могут проводить мероприятия на обновленной территории памятника.
В селе Новоподзорново проведены работы по благоустройству памятного места, где обновлены вазоны, уложена новая плитка, установлены новое ограждение и скамьи.
В процессе реализации находится проект по благоустройству места захоронения в деревне Георгиевка. Здесь установят новое ограждение и отремонтируют дорогу к кладбищу.
Региональный проект «Твой Кузбасс – твоя инициатива» осуществляется при активной поддержке врио губернатора Ильи Владимировича Середюка.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/08/2024
Общество
Тяжин
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