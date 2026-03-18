Две детские школы искусств Кузбасса получили скрипки именитых мастеров

Центральная детская школа искусств Кемерова и Детская школа искусств №1 Новокузнецка получили в дар уникальные скрипки французских мастеров XX века. Этот подарок стал возможен благодаря программе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова по поддержке детских музыкальных школ в России. Она направлена на поощрение одаренных детей и развитие музыкальной культуры в регионах.



Центральная детская школа искусств Кемерова получила скрипку от современного французского мастера Алана Карбонара (Alain Carbonare). Этот инструмент, отмеченный клеймом мастера, является точной копией скрипки знаменитого французского мастера XIX века Ж.Б. Вийома. Скрипка работы еще одного французского мастера Анри Бийоте (Billottet), созданная в 1927 году, пополнила коллекцию музыкальных инструментов Детской школы искусств №1 Новокузнецка.



«Передача таких инструментов — это не просто поддержка талантливых детей, а важный вклад в развитие всей культурной среды Кузбасса. Скрипки с мировой историей формируют у наших ребят особое отношение к музыке, к традициям исполнительского искусства, задают высокую планку и вдохновляют на профессиональный рост. Уверен, что благодаря таким инициативам в регионе будет укрепляться музыкальная школа, появляться новые имена, а культурная жизнь Кузбасса станет еще более насыщенной и значимой», — отметил губернатор Илья Середюк.



Новые инструменты уже включены в концертную жизнь ведущих коллективов Кузбасса. В Новокузнецке скрипка работы Анри Бийоте будет звучать в выступлениях прославленного ансамбля скрипачей «Скерцино» (основатель и руководитель — Маргарита Синюгина). Коллектив — постоянный участник и лауреат всероссийских и международных конкурсов, а его воспитанники успешно поступают в ведущие музыкальные вузы страны, включая Новосибирскую консерваторию им. М.И. Глинки и Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского.



«Наши дети активно будут использовать этот инструмент, прежде всего на концертах и в особо торжественных случаях», — рассказала заведующая музыкальным отделением ДШИ №1 Ольга Томсон.



В Кемерове скрипку Алана Карбонара принял ансамбль скрипачей «Волшебные смычки» — один из ведущих коллективов Центральной детской школы искусств, лауреат многих конкурсов и постоянный участник региональных концертных программ. Презентация инструмента состоится 14 апреля в Большом зале Государственной филармонии Кузбасса на концерте «Симфония детства», где коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.

