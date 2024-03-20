Двенадцатилетние воспитанницы Кемеровской спортивной школы олимпийского резерва по футболу отправились в Нижний Новгород. Здесь состоится Всероссийский финал «Оргхим-Первенство России по мини-футболу».



В группе «В» с кемеровчанками соперничают футболистки из Екатеринбурга, Сестрорецка и Нижнего Новгорода. Сегодня состоится первый матч, наши спортсменки встретятся с хозяйками турнира. Игру можно будет посмотреть в режиме онлайн, начало в 11.45 по московскому времени.



Всего в финале играют 16 команд, соревнования продлятся до 25 марта.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово