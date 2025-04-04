Двое кузбассовцев причинили ущерб нефтетранспортной компании на общую сумму более 400 тысяч рублей

Двое работников нефтетранспортной компании, находясь в служебной командировке в Томске для прохождения обучения, получили от работодателя деньги на проживание в гостинице. Однако в период обучения проживали в съёмных квартирах, получив от неустановленных лиц документы о проживании в гостиницах Томска. Факт предоставления подложных документов был выявлен при обработке финансовой отчётности нефтетранспортной компанией, в результате которой установлена «недостача» в общей сумме более 400 тысяч рублей. Добровольно возмещать ущерб кузбассовцы отказались, в связи с чем компания обратилась в суд с требованием взыскания с них материального ущерба.

В ходе рассмотрения гражданских дел Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что трубопроводчик и электрогазосварщик акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь» в разное время направлялись в служебные командировки в город Томск для прохождения обучения. Свободных мест в общежитии компании не оказалось, в связи с чем работодатель перечислял работникам деньги для проживания в гостиницах. После возвращения из командировок работники предоставили необходимую финансовую отчётность, в том числе и о проживании в гостиницах с предоставлением соответствующих документов.

Позже при обработке финансовой отчётности было выявлено, что в Федеральной налоговой службе отсутствуют сведения о средствах, оплаченных компанией «Транснефть – Западная Сибирь» за проживание своих работников в гостиницах. Отсутствие факта проживания работников компании в гостиницах было подтверждено и служебным расследованием. Все собранные материалы были направлены в правоохранительные органы для проверки фактов хищения денежных средств, но следователями в возбуждении уголовных дел было отказано в связи с отсутствием составов преступлений.

В результате нефтетранспортная компания обратилась в суд с требованием взыскания с уже бывших работников причинённого материального ущерба.

В суде один из ответчиков иск не признал. Убеждал суд, что сам стал жертвой обмана, будучи уверенным, что оплаченное в период командировки жильё принадлежит гостинице, документы от которой он и предоставлял работодателю.

Однако в результате рассмотрения заявленных нефтетранспортной компанией требований судом было достоверно установлено предоставление работодателю фиктивных документов о проживании сотрудников компании в гостиницах, в силу чего указанные документы не могут являться подтверждением расходов за наём жилья.

Исковые требования акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь» были удовлетворены. Бывшие работники компании обязаны возместить работодателю ущерб в общей сумме более 400 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд