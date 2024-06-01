Единое пособие: какова его величина в этом году, какие критерии нуждаемости у семьи, появились ли изменения в порядке его назначения? Об этой мере социальной поддержки, которой пользуются семьи с невысоким доходом, нам расскажет Елена Брусова, начальник управления социального обеспечения семей с детьми Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу.

– Елена Владимировна, давайте охарактеризуем сразу, что это за пособие и кому положено.

- Ежемесячное пособие назначается семьям с детьми в возрасте от 0 до 17 лет в связи с рождением и воспитанием ребенка и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Единое пособие для семей с низким доходом – мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека (14062 рубля в Кемеровской области). Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

- Теперь стоит поподробнее рассказать об условиях его получения.

- Единое пособие назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости. Нужно, чтобы соблюдались условия:

- ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, как я уже сказала, в Кузбассе это 14062 рубля;

- собственность семьи соответствует установленным критериям;

- заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка, беременная женщина, вставшая на учет до 12 недель беременности. Сведения о доходах семьи учитываются за 12 месяцев. Отсчет этого периода начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления. Если вы обращаетесь за выплатой, к примеру, в июне этого года, то доходы вашей семьи будут учитываться за период с мая 2023-го по апрель 2024-го включительно. Доходы всех членов семьи в этот период делятся на двенадцать месяцев и на количество членов семьи – так определяется среднедушевой доход.

- На какие суммы могут рассчитывать семьи и как проще подать заявление?

Величину единого пособия определяют исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого. В Кемеровской области пособие на ребенка от 0 до 17 лет составляет 50/75/100 процентов размера прожиточного минимума на ребенка (6922/10383/13844 рубля), пособие на беременную женщину – 50/75/100 процентов размера прожиточного минимума трудоспособного населения (7664/11496/15328 рубля).

50 процентов от прожиточного минимума на ребенка или на трудоспособного – это базовый размер выплаты. Если при его назначении среднедушевой доход в семье не дотягивает до прожиточного минимума на человека в регионе, то назначается 75 процентов или 100 процентов.

Быстро и удобно можно подать заявление через портал Госуслуг. Также заявление можно подать и в МФЦ или в любой клиентской службе СФР. Представить дополнительные сведения нужно будет в отдельных случаях, когда сведения о жизненной ситуации не отражаются в государственных информационных системах.

Всего в области единое пособие получают родители более 174 тысяч детей. А с начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило данную меру поддержки родителям 82 тысяч детей.

- Елена Владимировна, а если в семье несколько детей до 17 лет, на каждого нужно заявление подавать?

- Нет, в одном заявлении можно указать всех детей в семье, на которых планируется получение единого пособия. Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения 17 лет. Оно назначается на один год и продлевается по заявлению. Если вы подали заявление в течение 6 месяцев после рождения ребенка, пособие назначат с месяца рождения. Если позже 6 месяцев – вам назначат его с месяца обращения.

Отдельно скажу о назначении единого пособия семье мобилизованного. В этом случае доход мобилизованного гражданина не будет учитываться при назначении пособия. При этом пособие назначается на 6 месяцев.

– Комплексная оценка нуждаемости: это сложно? Как оценивается имущество семьи?

– Законодательство установило определенные правила для получения пособия. Семье может быть назначено единое пособие, если она владеет:

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи не больше 24 кв. м;

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи не больше 40 кв. м;

- одной дачей;

- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть инвалид или семья в рамках мер соцподдержки получила автотранспортное или мототранспортное средство;

- земельными участками (или одним) общей площадью не более 0,25 гектара для жителей города или не более 1 гектара – для жителей сельской местности;

- одним нежилым помещением;

- одним автомобилем или двумя, если семья многодетная, среди членов семьи есть инвалид или автомобиль получен в качестве меры соцподдержки;

- одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

- одной единицей самоходной техники младше 5 лет или двумя, если средство получено в качестве меры социальной поддержки.

- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет.

– Что такое «правило нулевого дохода», которое должно быть соблюдено?

– При назначении пособия действует правило «нулевого дохода», оно означает отсутствие у трудоспособных членов семьи доходов от трудовой или предпринимательской деятельности из-за объективных жизненных обстоятельств.

Основания для отсутствия доходов:

- беременность, уход за детьми до достижения ими возраста трёх лет;

- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе или который старше 80 лет;

- обучение на очной форме до 23 лет;

- прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более (в том числе, в случае если болел ребенок, а родитель осуществлял уход);

- безработица (нужно подтверждение официальной регистрации в качестве безработного, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания получателя единого пособия в местах лишения свободы или заключение под стражей или под домашний арест;

- отнесение к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Если в течение года был доход даже на протяжении короткого периода, то правило нулевого дохода не применяется. Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчётного периода должны быть обоснованы объективными причинами.

Например:

В расчетном периоде супруг заявителя не имел дохода от трудовой или иной деятельности, но при этом стоял на учете в центре занятости в качестве безработного 4 месяца, осуществлял уход за гражданином старше 80 лет в течение 6 месяцев. В этом случае подтверждены объективные причины отсутствия дохода.

В расчетном периоде супруг заявителя не имел дохода от трудовой или иной деятельности, но при этом проходил непрерывное лечение в течение 5 месяцев. В таком случае объективные причины отсутствия дохода в течение 10 месяцев не подтверждены, следовательно, принять положительное решение не представляется возможным.

- Елена Владимировна, в прошлом году вступили в силу изменения в порядке назначения пособия. Расскажите, о чем идет речь?

- Да, часть изменений в порядке назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка приняты с 1 декабря 2023 года и с 5 февраля 2024-го, а часть изменений начинает действовать с 1 июня.

С 1 декабря прошлого года ввели минимальное значение дохода для самозанятых. По новым правилам самозанятым родителям одобрят выплату, только если их доход за 12 месяцев расчётного периода был больше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. То есть в соответствии с новыми правилами, за 12 месяцев расчётного периода самозанятый должен заработать как минимум 38 484 рубля.

При определении права на единое пособие доходы самозанятых учитываются в зависимости от количества месяцев в расчетном периоде, в течение которых гражданин состоял на учете в качестве самозанятого, а не от периода получения доходов в расчетном периоде.

Например: В расчетном периоде заявитель осуществлял трудовую деятельность только как самозанятый, при этом стоял на учете в качестве самозанятого 5 месяцев из 12. В таком случае минимальная сумма заработка рассчитывается пропорционально. 2 МРОТ нужно разделить на 12 и умножить на 5 месяцев, таким образом минимальная сумма заработка должна быть не менее расчетной суммы. В данном случае двойной МРОТ 38484 делим на 12 и умножаем на 5, получаем 16035 рублей. Если доход меньше расчетной суммы, это будет основанием для отказа в едином пособии.

Такой порядок учета доходов действует только для тех родителей, у которых самозанятость – это единственный источник дохода.

Если есть объективная причина отсутствия дохода у самозанятых граждан, то наличие дохода в размере меньше 2 МРОТ не будет являться причиной отказа.

Еще отмечу, что с 1 декабря 2023 года исключили из расчета среднедушевого дохода семьи выплаты, которые родители получили за звание «Мать-героиня», при награждении орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава».

- Эти изменения коснулись доходов взрослых. Есть еще и доходы, которые мы условно или прямо можем назвать детскими. Какие тут новшества?

- Также с декабря прошлого года из расчета среднедушевого дохода семьи убрали проценты по номинальным счетам в банках, которые открыты на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством.

А с 1 июня этого года не будут учитываться трудовые доходы детей, при условии, что им не исполнилось еще 18 лет и они в расчетном периоде не меньше полугода учились очно в школе, ссузе или вузе. То есть ребенок может работать на каникулах или в свое свободное время, и такой доход учитываться не будет.

- С 1 июня порядок учета алиментов при назначении единого пособия меняется. А как именно?

- Да, с 1 июня 2024 года вступают в силу изменения в порядке учета алиментов на детей при назначении единого пособия. Теперь если при разводе родителей алименты установил суд, то они будут учитываться в объеме фактически поступивших средств. То есть те деньги, которые вам выплатили, Социальный фонд и примет в расчет.

Когда между родителями есть соглашение о выплате алиментов (устное или нотариально заверенное), в расчет среднедушевого дохода примут сумму, которая указана в заявлении или соглашении. Но она должна быть не меньше минимальных гарантий, которые прописаны в Семейном кодексе: это 1/4 минимального размера оплаты труда на одного ребенка в месяц (то есть 4810,5 рубля), 1/3 МРОТ на двоих детей (6414 рублей) и 1/2 МРОТ на трех и более детей (9621 рубль).

- Какие сроки оформления и выплаты пособия?

- Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней после полной всесторонней оценки всех сведений. Иногда срок увеличивается до 30 рабочих дней, это происходит, когда в СФР не поступили сведения из организаций, подтверждающие право на выплату.

Обращаю внимание: документы личного хранения, такие как паспорт, свидетельство о рождении, выданные на территории других государств, справки об обучении, получении стипендии и другие документы, заявитель должен представить в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления лично в ближайшую клиентскую службу.

Если по вашему заявлению принято положительное решение. По заявлениям граждан, поданным на новый период в последнем месяце периода, на который пособие было назначено, а также в месяце, следующем за последним месяцем данного периода, выплата ежемесячного пособия производится с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Например: срок окончания выплаты пособия по ранее поданному заявлению – по 31 мая 2024 года. Новое заявление можно подать в мае (это последний месяц периода) или в июне (следующий месяц за последним месяцем периода). Пособие будет назначено с 1 июня 2024 года, но выплата в данном случае будет осуществлена в июле (за июнь).

В случае нового обращения за пособием, а также если вы пропустили срок продления пособия, выплата осуществляется не позднее 5 рабочих дней после дня назначения ежемесячного пособия. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Если вы оформили получение единого пособия на банковский счет, оно будет приходить в единый выплатной день 3 числа (например, за май оно придет 3 июня, за июнь – 3 июля). Если это число выпадает на выходной, то выплата придет в ближайший рабочий день накануне.