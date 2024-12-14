Единовременное пособие получили 970 кузбасских семей, принявших на воспитание детей

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу выплатило единовременное пособие 970 семьям, которые приняли на воспитание детей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — это разовая мера поддержки, на которую имеют право усыновитель ребенка, а также опекун, попечитель или приемный родитель.

Пособие выплачивается в фиксированном размере, в Кузбассе его размер на одного ребенка составляет 31 985,59 рубля с учетом районного коэффициента. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, братьев и сестер размер пособия составит 244 395,97 рубля (с учетом районного коэффициента) на каждого ребенка.

«Оформить выплату можно, подав заявление в личном кабинете на госуслугах либо обратившись в клиентскую службу регионального Отделения СФР или в МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении, остальные документы специалисты Отделения СФР самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление нужно подать в течение полугода со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения решения об установлении опеки или попечительства либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30).

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