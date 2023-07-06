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Экологи «Междуречья» выпустили в реку Томь 9 тысяч мальков хариуса

Мальков выпустили в реку Томь близ поселка Чульжан под Междуреченском. Участниками экологического события стали междуреченские школьники, волонтеры и представители Верхнеобского территориального управления федерального агентства по Росрыболовству.

Хариус – ценная рыба семейства лососевых. Водится в холодной и чистой воде. Вес выпускаемых мальков – 0,2 гр., а возраст – несколько недель. От стадии икры до выпуска молоди проходит около 2 месяцев. За это время мальки становятся жизнеспособными в природных условиях.

Выведение мальков и выращивание до необходимых размеров проходит на рыбоводческом предприятии в поселке Осиновое Плёсо Новокузнецкого района на реке Верхняя Терсь, где условия содержания по температурному режиму и течению максимально приближены к дикой природе, но исключен фактор, напрямую влияющий на выживаемость, – наличие хищников.

Накануне выпуска мальков в реку специалисты предприятия провели экологическое мероприятие и конкурс рисунков для детей из лагеря «Светлячок», который входит в оздоровительный комплекс «Фантазия» АО «Междуречье». Организаторы рассказали о необходимости восполнения биоресурсов. Победители конкурса рисунков на экологическую тематику получили подарки от компании-брендированный мерч и умную колонку с голосовым помощником Марусей.

Фото: Новая Горная УК

Экология
Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
06/07/2023
Экология
Экономика
Междуреченск
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