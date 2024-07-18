Экологи Новой Горной Управляющей Компании выпустили в приток Томи 45 тысяч мальков хариуса

Экологи «УК Южная», Шахты «Большевик» и ОФ «Междуреченская» Новой Горной УК провели традиционную акцию по восполнению биоресурсов на реке Верхняя Терсь близ поселка Осиновое Плесо Новокузнецкого района. Участниками экологического события стали представители компании, Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по Росрыболовству и рыбоводческой фермы.

Работа над выращиванием молоди началась за 3 месяца до выпуска. На рыбоводческой ферме из икры хариуса вывели мальков и дорастили до веса 0,2 грамма. Теперь они способны к выживанию в природных условиях.

К месту выпуска мальков доставили в специальных емкостях, которые сначала опустили в реку, чтобы температура воды сравнялась с речной. Так повышается выживаемость. Экологи отмечают, что удачным зарыбление можно назвать если прижилось больше половины молоди. Через 4 года выпущенные мальки достигнут половой зрелости и смогут дать собственное потомство.

Акция по зарыблению проводится предприятиями Новой Горной УК ежегодно и направлена на восполнение природного разнообразия. Этим летом к акции присоединится также разрез «Междуречье». Специалисты выпустят в реки Сибири 2 800 штук мальков нельмы.

Экологическое направление в Новой Горной УК считается приоритетным. Так, в 2024 году на разрезе «Междуречье» запустили в эксплуатацию новые очистные сооружения карьерных и ливневых вод с производственной мощностью 9 млн кубометров в год. А специалисты предприятий высадили порядка 250 деревьев и кустарников.

Фото: Новая Горная УК