Экологическая акция Компании РУСАЛ «Зеленая волна» прошла в Новокузнецке
Территорию новокузнецкой школы №103 «накрыла» «Зеленая волна»: семьдесят кустарников и саженцев деревьев теперь будут расти в школьном дворе.
Высадить молодые сосны, липы, миндаль и астильбы вместе с учениками и педагогами школы пришли не только волонтеры НкАЗа и организаций-партнеров РУСАЛа, но и неравнодушные горожане.
Быстро разделившись на небольшие команды, волонтеры и ребятишки приступили к посадке.
- Мы поливаем сразу, чтобы прижились! Пусть растут и радуют не только школьников, но и людей из соседних домов! – улыбаются волонтеры, передавая друг другу лейки и ведра с водой, помогая придерживать деревца и засыпать землей корни.
В акции приняли участие управляющий директор НкАЗа Андрей Терентьев и директор школы №103 Евгений Иванцов.
- Сегодня каждый может посадить свое дерево, за которым он будет наблюдать, радоваться тому, как оно растет, цветет. И видя результаты своего труда у каждого на душе будет теплей и светлей. В добрый путь! – напутствовал участников перед началом экоакции Андрей Терентьев.
Солидарен и директор школы №103 Евгений Иванцов.
- Нас объединяет доброе светлое и хорошее дело, благодаря которому мы улучшим наш город, сделаем его чище и зеленее! Мы благодарим Компанию РУСАЛ за то, что вы делаете город лучше! – сказал Евгений Иванцов.
- Благодаря акции «Зеленая волна» на месте обычного школьного двора появляется цветущий сад, - говорит директор новокузнецкого подразделения Центра социальных программ Марина Бессонова.
Акция «Зеленая волна» проводится РУСАЛом с 2018 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаска и проходит каждую весну во всех территориях ответственности компании. За это время в Новокузнецке было высажено около 800 саженцев в разных частях города: в Саду алюминщиков, в школе-интернате №88 и специальной школе №53, во дворах жилых домов.
Фото: ДСО и РОВ НкАЗа