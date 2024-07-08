Экс-работник дочернего предприятия компании «Роснефть», возмутившись годовой премией, обратился в суд за её доплатой

Житель Кузбасса, отработавший более трёх лет в компании «РН-Ванкор» машинистом технологических насосов, получил по итогам работы за последний год премию в размере около 15 тысяч рублей. В связи с тем, что за предыдущие два года годовая премия выплачивалась в значительно большем размере, кузбассовец посчитал, что ему недоплатили около 140 тысяч рублей. И в результате возникший между кузбассовцем и нефтяной компанией спор продолжился в суде.

Из материалов гражданского дела следует, что житель Мариинска более трёх лет работал в Красноярском крае машинистом технологических насосов компании «РН-Ванкор» (дочернее предприятие нефтяной компании «Роснефть»). За время работы ему трижды выплачивалась годовая премия по итогам работы, которая за 2020 год составила около 120 тысяч рублей, а за 2021 год – около 155 тысяч рублей. Однако после его увольнения ему была начислена по итогам работы за 2022 год премия в размере около 15 тысяч рублей.

Не согласившись с таким размером премии, кузбассовец обратился в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае, которая после проведения оценки достоверности поступивших сведений оснований для проведения проверки не установила. Вывод: вопрос о выплате премий является спорным и подлежит рассмотрению в суде в порядке индивидуального трудового спора.

Обосновав в исковом заявлении свои доводы, кузбассовец обратился в суд с требованием взыскать с компании недополученную годовую премию в размере около 140 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Представителем нефтяной компании исковые требования признаны не были. В частности, в возражениях указывалось, что согласно трудовому законодательству и внутреннему Стандарту премирование работников – это право работодателя, а не обязанность. Оценка труда работника – понятие оценочное, согласно которому работодатель оценивает работника, а не работник оценивает сам себя. Премия, с размером которой не согласен бывший работник, была выплачена ему по результатам оценки его трудового вклада.

Рассмотрев дело, заслушав истца и представителя ответчика, а также исследовав письменные материалы, суд пришёл к выводу об отказе в удовлетворении требований.

Согласно нормам трудового законодательства, годовое вознаграждение за отчётный год не является гарантированной формой дохода работников. Оно представляет собой дополнительную меру материального поощрения работника и применяется по усмотрению работодателя.

Судом установлено, что выплата годового вознаграждения, которое оспаривает кузбассовец, произведена в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации и локальных документов компании. Фактов дискриминации работника, выразившихся в необоснованном снижении ему премии, судом также не было выявлено.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с таким решением, кузбассовец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд