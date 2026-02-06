Эксперты фиксируют в Новокузнецке снижение вредных выбросов

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел в Новокузнецке расширенное совещание с участием представителей профильных ведомств, промышленных предприятий, экологов. Основной темой стало сокращение выбросов и реализация природоохранных мероприятий в 2026 году. Как было отмечено, принятые меры уже помогли сделать воздух в городе чище.

«Надзорные ведомства и экологи регулярно проводят замеры и отмечают, что наметилась динамика по улучшению ситуации. Это результат комплексной работы, за которую мы взялись сообща: модернизируем крупные производства, перевели автобусы на газомоторное топливо, газифицировали почти 3 тысячи домов. Работу по снижению выбросов продолжим», — подчеркнул Илья Середюк.

Среди запланированных мер глава региона назвал продолжение переоборудования предприятий, а также газификации частного сектора — для этого уже создана инфраструктура, позволяющая подключить около пяти тысяч новых домов. Кроме того, планируется приобрести 36 новых автобусов на компримированном природном газе, и перевести на газ коммунальную технику. Местный бизнес власти намерены стимулировать к переходу на газовый транспорт, а с жителями и руководителями организаций продолжать разъяснительную работу по поводу необходимости отказа от сжигания в печах и котлах бытовых отходов.

Промышленные гиганты Новокузнецка реализуют мероприятия в соответствии с планом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Так, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» продолжает строительство комплекса серогазоочистки; проведена модернизация электрофильтров на котле №11 Западно-Сибирской ТЭЦ; в связи с закрытием кислородно-конвертерного цеха №1 и остановкой доменной печи №2 выведено из эксплуатации 24 источника выбросов. АО «РУСАЛ Новокузнецк» переводит электролизеры на технологии «Экологический Содерберг» и «Предварительно обожженный анод»; введена в эксплуатацию пятая из шести сухих газоочистных установок электролизных корпусов №7-8. АО «Кузнецкие ферросплавы» продолжают перевод четырех ферросплавных печей закрытого типа в открытый со строительством блока газоочисток сухого типа. Выбросы в атмосферу от блока печей закрытого типа полностью ликвидированы.

