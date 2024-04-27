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Экспорт из Кемеровской области – Кузбасса в Китайскую Народную Республику

 

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в марте 2024 - апреле 2024 года на территории Кемеровской области – Кузбасса досмотрено 2 партии подконтрольных грузов: мороженое в ассортименте, выработанные на предприятии АО «Новокузнецкий хладокомбинат». Экспорт молочной продукции в Китайскую Народную Республику осуществляется автомобильным транспортом.

Вся экспортируемая продукция подвергнута лабораторным исследованиям в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» и по результатам лабораторных исследований признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны - импортёра.

Уполномоченным лицом предприятия оформляются электронные заявки в личном кабинете информационной системы «Одно окно», на основе которых госветинспектором Управления формируются ветеринарные сертификаты формы 5d, в информационной системе Россельхознадзора «eCert», и специализированные ветеринарные сертификаты на бумажном носителе молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

После досмотра груза и экспертизы всех сопроводительных документов оформлены акты досмотра грузов в присутствии представителя предприятия, и принято решение о выпуске груза. Нарушений требований ветеринарного законодательства при вывозе подконтрольного груза за пределы Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
27/04/2024
Общество
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