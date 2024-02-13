Экспорт мороженого в Монголию

В Кузбассе с начала 2024 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведен контроль и ветеринарное оформление партии мороженого в количестве 21 тонны мороженого.

Экспортируемая в Монголию продукция соответствует ветеринарными требованиями страны-импортера. Качество и безопасность каждой партии подтверждены результатами исследований, проведенных в подведомственных Россельхознадзору аккредитованных лабораториях

Экспорт данной продукции предприятием осуществляется уже не первый год. Так, например, за 2023 год экспортировано более 437 тонн мороженого.