Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Экспорт мороженого в Монголию

В Кузбассе с начала 2024 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведен контроль и ветеринарное оформление партии мороженого в количестве 21 тонны мороженого.

 Экспортируемая в Монголию продукция соответствует ветеринарными требованиями страны-импортера. Качество и безопасность каждой партии подтверждены результатами исследований, проведенных в подведомственных Россельхознадзору аккредитованных лабораториях

Экспорт данной продукции предприятием осуществляется уже не первый год. Так, например, за 2023 год экспортировано более 437 тонн мороженого.

Общество
kuzbassnews.ru
13/02/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus