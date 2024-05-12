Электронный сертификат и компенсация за приобретённые ТСР: интервью заместителя управляющего ОСФР по Кузбассу Михаила Окунева

Обеспечение техническими средствами реабилитации входит в список мер социальной поддержки людей с инвалидностью. Перечень изделий включает в себя кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, трости, костыли, опоры, поручни, протезы и протезно-ортопедические изделия, устройства для людей с нарушениями слуха или зрения, приспособления и расходные материалы для ухода за лежачими больными и многое другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте Социального фонда России. Подробнее о способах получения технических средств реабилитации поговорим с заместителем управляющего Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу Михаилом Окуневым.



– Михаил Игоревич, расскажите, кто и как может оформить электронный сертификат на технические средства реабилитации?

– Более 2,4 тысячи жителей Кемеровской области – Кузбасса получили технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. В 2023 году было активировано в 6 раз больше электронных сертификатов, чем в 2022-м. Все чаще граждане выбирают электронный сертификат как наиболее удобный и быстрый способ обеспечения ТСР. Кузбассовцы приобретают с помощью электронного сертификата протезно-ортопедические изделия (протезы, ортезы, ортопедическую обувь), кресла-коляски, а также трости, костыли, ходунки. В 2024 году участникам специальной военной операции электронный сертификат на обеспечение ТСР формируется проактивно (в беззаявительном порядке). По итогам прошлого года 23 534 жителя Кузбасса были обеспечены 8 миллионами технических средств реабилитации.

Главными условиями для получения технических средств реабилитации являются установленная инвалидность и назначение конкретно этого вида изделия в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА).

Существует несколько способов обеспечения изделиями. Их можно получить в натуральном виде, приобрести с использованием электронного сертификата или купить за свой счет, а затем обратиться в наше отделение Социального фонда России за компенсацией.

Электронный сертификат – это относительно новый способ обеспечения техническими средствами реабилитации. Он представляет собой запись в электронном реестре Государственной информационной системы электронных сертификатов, которая привязывается к банковской карте платежной системы «МИР» получателя. Карта «МИР» может быть выпущена любым банком Российской Федерации.

Покупка по электронному сертификату настолько же проста, как и обычная покупка по банковской карте. Принцип работы – тот же с разницей лишь в том, что при оплате списываются зарезервированные целевые средства на конкретное изделие.

Для оформления электронного сертификата необходимо подать заявление в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу.

– Писать заявление на электронный сертификат нужно от имени инвалида или от родственника?

– Заявление подается от имени самого получателя, но это может сделать и его представитель по доверенности.

– Как и куда подать заявление? Можно ли это сделать удаленно?

– Подать заявление можно лично в Клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, через МФЦ или удаленно, через портал государственных услуг.

– Где можно воспользоваться электронным сертификатом? Только в интернет-магазине или еще где-то?

– Нет, не только. На сегодняшний день мы ведем активную работу по подключению поставщиков к программе. В Кемеровской области приобрести технические средства реабилитации по электронному сертификату можно, например, в протезно-ортопедических предприятиях в городах Кемерово, Новокузнецк, в магазинах, которые есть в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Прокопьевске, Новокузнецке. Изделия для людей с нарушениями слуха можно приобрести в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге. Полный список торговых точек, принимающих к оплате электронные сертификаты, можно найти на сайте Социального фонда России в разделе «Электронный сертификат – Каталог ТСР».

Крупными торговыми площадками, как вы правильно сказали, на которых можно приобрести изделия по электронному сертификату онлайн с доставкой, являются интернет-магазины. Изделия, доступные к покупке по сертификату, отмечены там специальным значком «Соцсертификат».

– Михаил Игоревич, карта «МИР», к которой прикрепляется электронный сертификат, должна быть оформлена на инвалида или на родственника?

– Сертификат прикрепляется к банковской карте «МИР» получателя, на чужую карту его оформить нельзя. Соответственно, и распоряжаться им нужно соблюдая те же правила безопасности, как и при использовании банковской карты. Также сертификат может быть оформлен на карту представителя инвалида по доверенности.

– Частный случай: если в ИПРА вписаны подгузники размера М, а человек потолстел или похудел, можно приобрести другой размер?

– Нет, если мы говорим об изменении каких-либо антропометрических данных, сначала необходимо внести изменения в программу реабилитации, это делают специалисты Бюро медико-социальной экспертизы.

– А если вписаны в ИПРА только подгузники, можно ли купить пеленки или стул-туалет?

– Тоже нет. Сертификат оформляется на конкретное изделие. В данном случае на абсорбирующее белье – пеленки или на кресло-стул с санитарным оснащением оформляется отдельный сертификат, который привязывается к той же самой карте «МИР».

– Если вписаны подгузники, а пользуемся трусиками-подгузниками. Можно ли купить трусиками?

– Да, можно приобрести подгузники-трусики, так как это вариант исполнения подгузников, у них один код ТРУ (классификатор товаров, работ, услуг).

– Как происходит расчет при использовании сертификата?

– Отделение Социального фонда записывает на сертификат определенную сумму, которую можно потратить на приобретение изделия из программы реабилитации. При этом деньги резервируются федеральным казначейством на карте «МИР», указанной в заявлении, но не перечисляются напрямую. При оплате изделия картой средства поступают сразу продавцу.

Нужно понимать, что если гражданин выбрал техническое средство реабилитации по цене, превышающей номинал сертификата, – он все равно сможет оплатить покупку сертификатом, при этом доплатив разницу в цене из собственных средств.

Свои средства необходимо будет тратить, только чтобы оплатить разницу, если стоимость купленного изделия превышает сумму сертификата.

– Доставка из интернет-магазина оплачивается отдельно? И нужно ли каждую неделю ходить на пункт за одной упаковкой подгузников?

– В пункты выдачи доставка бесплатна. Оплачивается доставка до пункта выдачи. Ходить каждую неделю за подгузниками в пункт выдачи нет необходимости. На сертификат начисляется сумма по рекомендованному программой реабилитации количеству на 3 месяца. Можно приобрести нужное количество подгузников единоразово или по частям, как будет удобно получателю.

– Сколько действует сертификат? Если срок вышел, нужно снова подавать заявление?

На большинство изделий срок действия электронного сертификата составляет 1 год. На подгузники и впитывающие пеленки – 180 дней. Если срок действия сертификата вышел, чтобы оформить новый сертификат, необходимо подать заявление. Сертификат оформляется в течение 5 дней, после активации им сразу можно пользоваться.

– Если мне не выдали подгузники с декабря 2023-го, могу я сейчас перейти на электронный сертификат? Сколько по времени занимает переход? А потом могу ли снова получать подгузники в натуральном виде?

– Если у гражданина подано заявление на обеспечение в натуральном виде, а затем он подает заявление на электронный сертификат, то с обеспечения он не снимается. Приобретенное количество изделий по сертификату учитывается в обеспечении. В данном случае получатель сам выбирает, как ему удобнее получать необходимые изделия. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней.

– С электронным сертификатом разобрались. А можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации?

– Да, если рекомендованные ИПРА технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия приобретаются самостоятельно за собственный счет, то выплачивается компенсация, но не более размера средневзвешенной цены однородного ТСР (изделия) и (или) однородной услуги, предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с ИПРА.

– Как определяется размер компенсации за ТСР?

– Средневзвешенный размер компенсации определяют исходя из суммы всех государственных закупок такого средства или услуги, осуществленных в предыдущем году Отделениями СФР, которые расположены в одном федеральном округе.

Цены действительны до 1 марта, ежегодно в эту дату они обновляются. Если стоимость ТСР, приобретенного гражданином, меньше средневзвешенной цены однородного средства, компенсация выплачивается в размере его фактических затрат.

– В какой срок выплачивается компенсация за самостоятельно приобретенное ТСР?

– Решение о выплате компенсации принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Выплата производится на банковскую карту или почтовым переводом не позднее 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения. Денежные средства перечисляются в размере стоимости приобретенного ТСР, не превышающем средневзвешенную цену на аналогичное изделие или услугу

– Можно ли примерно рассчитать размер компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР?

– Примерный размер компенсации можно рассчитать на сайте «Каталог технических средств реабилитации», воспользовавшись онлайн-калькулятором. Необходимо указать регион проживания и необходимое ТСР. Сервис предоставит примерную сумму компенсаций за данное ТСР.

В 2023 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу компенсировало 3799 жителям региона денежные средства за самостоятельно приобретенные 765 026 изделий для реабилитации. Гражданам возместили расходы на покупку кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов, ортезов, абсорбирующего белья и других изделий. Объем перечисленных средств составил 194,7 млн рублей.

В 2023 году 2433 жителям Кемеровской области – Кузбасса были активированы 6123 электронных сертификата на сумму более 159,1 млн рублей, с помощью которых они приобрели технические средства реабилитации.

Фото: ОСФР