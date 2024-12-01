На вопрос: "Есть ли симптомы у ВИЧ-инфекции?" отвечает врач -инфекционист Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Уурбатова Павел Шайхутдинов:

- Вирус может находиться в организме несколько лет, прежде чем появятся симптомы заболевания. У трети заразившихся через несколько недель может проявиться состояние, похожее на ОРЗ или грипп, мы его называем «острой ВИЧ-инфекцией». Как правило, никто не связывает это с ВИЧ-инфекцией. В этом случае у человека повышается температура, он чувствует слабость, головную боль, боль в горле. Иногда наблюдается диарея или сыпь. Такое состояние обычно длится пару недель, после чего проходит. Самое неприятное, что в этот начальный период даже тестирование на ВИЧ может давать неверный результат, потому что организм еще не выработал антитела к вирусу.

Можно долго выглядеть и чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим. В этом и заключается опасность ВИЧ-инфекции.

Симптомы ВИЧ-инфекции обязательно появляются у зараженного на стадии СПИДа. На фоне иммунодефицита у человека развиваются вторичные заболевания, такие как туберкулез, пневмония, опухоли и другие заболевания.

Ослабленный организм становится подвержен заболеваниям, с которыми иммунная система здорового человека обычно справляется. Когда сопротивляемость организма потеряна окончательно, болезни обостряются.

Защитить себя можно ведя здоровый образ жизни, имея защищенные половые контакты.