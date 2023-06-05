ЕВРАЗ провел IX благотворительный забег и городской спортивный праздник «Дай пять!»

В Новокузнецке состоялся IX благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». Его участниками стали почти полторы тысячи человек — работники ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании, дети, жители Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Осинников, Прокопьевска, Белова. Традиционно взрослые преодолевали дистанцию 5 км, дети 1 км.

Компания традиционно удвоит сумму благотворительных взносов, сделанных взрослыми участниками забега. Средства направят воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике г. Новокузнецка. Благодаря поддержке бегунов спортсмены смогут поехать на соревнования, которые важны для их дальнейшего развития.

Абсолютными победителями забега стали:

категория «Мальчики 6-14 лет», дистанция 1 км – Никита Антонов (Новокузнецк);

категория «Девочки 6-14 лет», дистанция 1 км – Варвара Польщикова (Междуреченск);

категория «Мужчины» (15 лет и старше), дистанция 5 км – Андрей Кабанец (Новокузнецк);

категория «Женщины» (15 лет и старше), дистанция 5 км – Анастасия Чупрун (Междуреченск).

Для бегунов, болельщиков и гостей праздника была организована спортивно- развлекательная зона. Дети могли поучаствовать в мастер-классах по надуванию мыльных пузырей и изготовлению сувениров, поиграть в дженгу, дартс, аэрохоккей. Работали аттракционы, фотобудка, также пригласили художника по арт-фейсу.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»