Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

ЕВРАЗ провел IX благотворительный забег и городской спортивный праздник «Дай пять!»

В Новокузнецке состоялся IX благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». Его участниками стали почти полторы тысячи человек — работники ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании, дети, жители Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Осинников, Прокопьевска, Белова. Традиционно взрослые преодолевали дистанцию 5 км, дети 1 км.

Компания традиционно удвоит сумму благотворительных взносов, сделанных взрослыми участниками забега. Средства направят воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике г. Новокузнецка. Благодаря поддержке бегунов спортсмены смогут поехать на соревнования, которые важны для их дальнейшего развития.

Абсолютными победителями забега стали:

  • категория «Мальчики 6-14 лет», дистанция 1 км – Никита Антонов (Новокузнецк);
  • категория «Девочки 6-14 лет», дистанция 1 км – Варвара Польщикова (Междуреченск);
  • категория «Мужчины» (15 лет и старше), дистанция 5 км – Андрей Кабанец (Новокузнецк);
  • категория «Женщины» (15 лет и старше), дистанция 5 км – Анастасия Чупрун (Междуреченск).

Для бегунов, болельщиков и гостей праздника была организована спортивно- развлекательная зона. Дети могли поучаствовать в мастер-классах по надуванию мыльных пузырей и изготовлению сувениров, поиграть в дженгу, дартс, аэрохоккей. Работали аттракционы, фотобудка, также пригласили художника по арт-фейсу.

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

Спорт
Экономика
Белово
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
05/06/2023
Спорт
Экономика
Белово
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus