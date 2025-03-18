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ЕВРАЗ увеличит мощности производства мелющих шаров

ЕВРАЗ планирует строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров. Суммарные мощности компании в 2027 - 2028 гг. вырастут на 200-250 тыс. тонн шаров одновременно с расширением продуктового ряда.

На сегодня ЕВРАЗ является ключевым российским производителем мелющих шаров, используемых в цветной и черной металлургии для измельчения руды. Комбинаты ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле и ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. тонн шаров разных размеров и параметров, включая шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие 5 группу твердости по ГОСТ.

Учитывая текущие потребности рынков РФ и СНГ и перспективы роста спроса, компания начала работы по реализации проектов строительства новых шаропрокатных станов, а также создания линий по штамповке высокопрочных шаров и выпуску литых шаров с содержанием хрома до 25%. Все они смогут производить высококачественные шары 5 группы твердости и выше.

«Мы отмечаем растущий интерес к шарам с улучшенными свойствами среди наших покупателей. В результате обработки их запросов и анализа опыта крупнейших мировых производителей мы приняли решение о расширении продуктовой линейки с соответствующим наращиванием мощностей, – сказал вице-президент, руководитель дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» Сергей Синцов. – Благодаря реализации этих планов клиенты ЕВРАЗа смогут получить доступ к штампованным и высокохромистым литым шарам, дополнительным объемам шаров, изготовленных методом поперечно-винтовой прокатки. Также мы продолжим развивать R&D направление для улучшения нашей продукции и предоставлять потребителям всестороннюю техническую поддержку и сервис».

 

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью

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