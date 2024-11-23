Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Фестиваль «Готов к труду и обороне» состоялся в Тяжине

На торжественном открытии фестиваля в спорткомплексе «Юность» собравшихся поприветствовал директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков. Начальник отдела развития ВФСК «Готов к труду и обороне» Центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса (региональный оператор ГТО) Лариса Геннадьевна Крайняя пожелала всем участникам только высоких нормативных показателей.
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, выполнили ряд нормативов комплекса ГТО: наклон вперед стоя на гимнастической скамье; сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжки в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса на высокой перекладине и другие. Дипломами рекордсменов ГТО среди юношей VI ступени были отмечены студенты группы Э-23 ТАПТ Никита Яковлев и Александр Кутерин.
Провести фестиваль «Готов к труду и обороне» специалистам центра тестирования ВФСК «ГТО» Тяжинского муниципального округа помогла выездная бригада регионального оператора ГТО Кемеровской области – Кузбасса.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/11/2024
Спорт
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus