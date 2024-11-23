Фестиваль «Готов к труду и обороне» состоялся в Тяжине

На торжественном открытии фестиваля в спорткомплексе «Юность» собравшихся поприветствовал директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков. Начальник отдела развития ВФСК «Готов к труду и обороне» Центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса (региональный оператор ГТО) Лариса Геннадьевна Крайняя пожелала всем участникам только высоких нормативных показателей.

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума, выполнили ряд нормативов комплекса ГТО: наклон вперед стоя на гимнастической скамье; сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжки в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; подтягивание из виса на высокой перекладине и другие. Дипломами рекордсменов ГТО среди юношей VI ступени были отмечены студенты группы Э-23 ТАПТ Никита Яковлев и Александр Кутерин.

Провести фестиваль «Готов к труду и обороне» специалистам центра тестирования ВФСК «ГТО» Тяжинского муниципального округа помогла выездная бригада регионального оператора ГТО Кемеровской области – Кузбасса.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа