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Фестиваль национальных культур состоялся в поселке Листвянка Тяжинского округа

В фойе сельского Дома культуры можно было познакомиться с выставкой славянских оберегов. Также действовала выставка-дегустация блюд славянской кухни. Организовали выставки специалисты учреждений культуры клубного типа Тяжинского муниципального округа.
В окружном фестивале «Мы живем семьей единой» приняли участие более 15 творческих коллективов сельских клубных учреждений Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. В концертную программу были включены номера, посвященные славянской национальной культуре.
Участники фестиваля награждены дипломами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и памятными подарками.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/06/2024
Культура
Тяжин
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