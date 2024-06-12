Фестиваль национальных культур состоялся в поселке Листвянка Тяжинского округа

В фойе сельского Дома культуры можно было познакомиться с выставкой славянских оберегов. Также действовала выставка-дегустация блюд славянской кухни. Организовали выставки специалисты учреждений культуры клубного типа Тяжинского муниципального округа.

В окружном фестивале «Мы живем семьей единой» приняли участие более 15 творческих коллективов сельских клубных учреждений Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. В концертную программу были включены номера, посвященные славянской национальной культуре.

Участники фестиваля награждены дипломами управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и памятными подарками.