Филиалы вневедомственной охраны Росгвардии со всего Кузбасса получили новые служебные автомобили

В областном центре начальник управления вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии полковник Владимир Шемерянкин вручил личному составу силового ведомства новый служебный транспорт. Автопарк пополнился на 39 машин.

Новые автомобили «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта» поступили в 18 подразделений вневедомственной охраны, выполняющих задачи на территории всего региона. Ключи от новеньких машин полковник Владимир Шемерянкин передал отличившимся на службе стражам правопорядка. Владимир Ильич поблагодарил росгвардейцев за службу и нацелил на добросовестное исполнение профессиональных обязанностей и бережное отношение к вверенной технике.

«Сотрудники вносят значительный вклад в обеспечение общественной безопасности и правопорядка. Оперативное прибытие экипажей – важнейшая составляющая обеспечения безопасности охраняемых объектов. Поэтому имеет значение не только количество нарядов реагирования, профессионализм сотрудников, но и состояние автотранспорта», - отметил начальник управления вневедомственной охраны.

Круглосуточно около 60 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии патрулируют улицы населенных пунктов Кемеровской области. На сегодняшний день на территории Кузбасса под защитой вневедомственной охраны войск правопорядка находится более 9 тысяч объектов различных форм собственности и свыше 26 тысяч квартир и других мест хранения имущества. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны принимают участие в обеспечении общественной безопасности.

Фото: Росгвардия