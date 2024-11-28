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Финал Всероссийского детского конкурса современной песни состоялся в Москве

В этом сезоне в конкурсе «Красная Гвоздика. Дети» имени И. Д. Кобзона приняли участие более 200 участников – солистов и вокальных коллективов в возрасте от 7 до 18 лет. В фольклорном центре «Москва» собрались юные артисты из новых регионов (ДНР и ЛНР), Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Курска, Владимира, Читы, Воткинска Воронежа, Белгорода, Пензы, Саратова, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и многих другие городов и регионов России.
Конкурс оценивало жюри под председательством советского и российского барда, композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, члена Союза композиторов и Союза кинематографистов России Григория Васильевича Гладкова.
Учащийся отделения народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31 Александр Лиферов (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин) стал Дипломантом первой степени. Также юный исполнитель получил специальный приз от членов жюри «За сохранение народных традиций» и особенный подарок – кованую розу от мастера народного творчества Виктора Михалева из Донецка, родного города И. Д. Кобзона.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/11/2024
Культура
Тяжин
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