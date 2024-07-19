Фольклорные гуляния «Село – традициями сильно!» прошли в Тяжинском округе

Гуляния состоялись в рамках Всероссийской акции «Единый День фольклора» и празднования 100-летия со дня образования Тяжинского района.

В Георгиевке отпраздновали 116-летие деревни. В Кубитете отметили 174-ю годовщину со дня основания села. В Ступишино состоялось празднование 193-й годовщины со дня основания села.

Музыкальными подарками селян порадовали самодеятельные артисты Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский: мужская вокальная группа «Талисман» (руководитель Лидия Ивановна Жабина), фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова), дуэты Натальи Чухровой и Ольги Кузнецовой, Надежды и Александра Панкратовых, солисты Наталья Устюгова, Оксана Сергеева и Владимир Зырянов.